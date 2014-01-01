Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500204 Наименование Крышка аккумулятора DAF 105 пластиковая Вес [кг] 2,4

Запчасть крышка аккумулятора Даф 105 пластиковая представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500204. Применяется на DAF, XF105, XF 105, 105XF. У данной детали есть аналоги с номерами: 1667885, 1693114, 400205, 581001, D707112, DFBODY752, SA2D0440. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка аккумулятора Даф 105 пластиковая, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.