Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500181 Наименование Подножка Даф XF105 В РЕШЕТКУ РАДИАТОРА Вес [кг] 0,885

Запчасть подножка Даф XF 105 В РЕШЕТКУ РАДИАТОРА представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500181. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка Даф XF 105 В РЕШЕТКУ РАДИАТОРА, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.