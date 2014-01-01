Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500173 Наименование Дефлектор внутренний левый XF 95/105 Сторона установки слева Вес [кг] 1,2

Запчасть дефлектор внутренний левый XF 95/105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500173. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500173, ZX151021, XF2161, 1400011, 564045, D707049, DFBODY821. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор внутренний левый XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.