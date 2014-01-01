Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500172 Наименование Решетка радиатора CF65-85 Вес [кг] 21,6

Запчасть решетка радиатора CF 65 -85 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500172. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500172, CF0145, 1372534, 1747244, 1786644, 564006, D707058. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора CF 65 -85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.