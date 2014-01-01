Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500171 Наименование Дефлектор внутренний (угловая панель), правый DAF CF Сторона установки справа Вес [кг] 2,21

Запчасть дефлектор внутренний (угловая панель) правый Даф CF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500171. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500171, 41180, 90472000, DCF110BR, 564026, CF0160, 1372533. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор внутренний (угловая панель) правый Даф CF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.