Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500165 Наименование Дефлектор ДАФ 95 ХФ правый Сторона установки справа Вес [кг] 2,54

Если вы хотите купить дефлектор ДАФ 95 ХФ правый, просто позвоните нам! Применяется на DAF, 95XF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 1850 0165. У данной детали есть аналоги с номерами: 0280063, 1302984, 1541070001, 400486, 564042, 90480062, D707030. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA.