Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500158 Наименование Кронштейн крепления бампера верхний правый \DAF Сторона установки справа Вес [кг] 0,425

Запчасть Кронштейн крепления бампера верхний правый Даф представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500158. У данной детали есть аналоги с номерами: XF084, 1319679. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.