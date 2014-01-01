Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500157 Наименование Кронштейн крепления бампера верхний левый \DAF Сторона установки слева Вес [кг] 0,425

Запчасть Кронштейн крепления бампера верхний левый Даф представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500157. У данной детали есть аналоги с номерами: XF085, 1319678. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.