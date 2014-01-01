Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500152 Наименование Дефлектор правый\DAF CF65/75/85II/IV Сторона установки справа Вес [кг] 1,2

Запчасть Дефлектор правый\Даф CF65/75/85II/IV представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500152. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX151004, CF0164, 1362871, 564018, DCF110R, D707066. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.