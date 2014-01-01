Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500150 Наименование Крыло кабины без крепления черный пластик левый Даф 1850 0150 Сторона установки слева Вес [кг] 4,42

Запчасть крыло кабины без крепления черный пластик левый Даф 1850 0150 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500150. У данной детали есть аналоги с номерами: 1369437, 1389296, 1659253, 566012, 566015, D707121, DFBODY44. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло кабины без крепления черный пластик левый Даф 1850 0150, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.