Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500149 Наименование Дефлектор левый 95 XF Сторона установки слева Вес [кг] 1,8

Запчасть дефлектор левый 95 XF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500149. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX151001, 18500149, 90499417, XF0163, 1299417, 564014. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор левый 95 XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.