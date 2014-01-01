Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500148 Наименование Дефлектор боковой решетки радиатора DAF XF правый (наружний) Сторона установки справа Вес [кг] 1,8

Запчасть дефлектор боковой решетки радиатора Даф XF правый (наружний) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500148. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500148, 90499418, XF0162, 1299418, 564015, DFBODY33. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор боковой решетки радиатора Даф XF правый (наружний) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.