Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500147 Наименование Бампер нижняя часть \DAF СF Вес [кг] 12,575

Запчасть Бампер нижняя часть Даф СF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500147. У данной детали есть аналоги с номерами: CF090, 1363375, 1440248, 1656562, 1656563, D707057, DCF100. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.