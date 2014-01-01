Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500142 Наименование Рамка фары DAF левая (противотуманки) Сторона установки слева Вес [кг] 0,186

Запчасть Рамка фары Даф левая (противотуманки) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500142. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500142, XF597, 1649363, 1683721, 516210, D707176, DFBODY763. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.