Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500139 Наименование Молдинг капота средний. CF65-85 Вес [кг] 1,09

Запчасть Молдинг капота средний. CF65-85 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500139. У данной детали есть аналоги с номерами: 1372536, D707099. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.