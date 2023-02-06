|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18500134
|Наименование
|Подножка нижняя правая Даф XF105 пластик
|Сторона установки
|справа
|Вес [кг]
|1,1
|Защитный материал, листовой металл
|Бортовой лист
Корпус подножки нижний правый для ДАФ XF105 (облицовка ступени пластиковая). Производитель: SAMPA, Артикул: 18500134, Состояние: новая, Тип детали: кузовные запчасти. Дубликаты и аналоги с номерами: 18500134, 30410510, XF5244, 1642683, 1695235, 516221, 516221OE. Доставляем по Алматы за 2 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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