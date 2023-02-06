Защитный материал, листовой металл Бортовой лист

Корпус подножки нижний правый для ДАФ XF105 (облицовка ступени пластиковая). Производитель: SAMPA, Артикул: 18500134, Состояние: новая, Тип детали: кузовные запчасти. Дубликаты и аналоги с номерами: 18500134, 30410510, XF5244, 1642683, 1695235, 516221, 516221OE. Доставляем по Алматы за 2 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.