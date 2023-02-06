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Подножка нижняя правая Даф XF105 пластик артикул 18500134 SAMPA в Алматы

Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 18500134
Наименование Подножка нижняя правая Даф XF105 пластик
Сторона установки справа
Вес [кг] 1,1
Защитный материал, листовой металл Бортовой лист

Корпус подножки нижний правый для ДАФ XF105 (облицовка ступени пластиковая). Производитель: SAMPA, Артикул: 18500134, Состояние: новая, Тип детали: кузовные запчасти.  Дубликаты и аналоги с номерами: 18500134, 30410510, XF5244, 1642683, 1695235, 516221, 516221OE. Доставляем по Алматы за 2 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подножка нижняя правая Даф XF105 пластик производителя SAMPA с артикулом 18500134 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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