Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500124 Наименование Подножка DAF CF,LF55,65,75,85 правая SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 1,665

Запчасть подножка Даф CF LF 55 65 75 85 правая SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500124. У данной детали есть аналоги с номерами: 1368837, 1638481, 516020, CF0238, D707072, DCF133DR. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка Даф CF LF 55 65 75 85 правая SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.