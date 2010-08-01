Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500123 Наименование Кронштейн подножки левый 65CF-85CF/ F16-F1800 Сторона установки слева Вес [кг] 1,665

Запчасть кронштейн подножки левый 65CF-85CF/F16 F1800 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500123. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500123, CF0239, 1366253, 1368836, 1638480, 516019, DCF133DL. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки левый 65CF-85CF/F16 F1800 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.