|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18500123
|Наименование
|Кронштейн подножки левый 65CF-85CF/ F16-F1800
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|1,665
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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