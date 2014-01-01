Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500110 Наименование Подножка DAF Вес [кг] 0,89

Запчасть Подножка Даф представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500110. У данной детали есть аналоги с номерами: CF0210, 0750899, 750899, 516017, 516017OE. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.