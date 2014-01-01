Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500104 Наименование Подножка DAF правая Сторона установки справа Вес [кг] 1,37

Запчасть Подножка Даф правая представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500104. У данной детали есть аналоги с номерами: CF0240, 1364799, 1695229, 516047, DCF133R, D707070. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.