Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500103 Наименование Подножка нижняя левая CF85/85CF Сторона установки слева Вес [кг] 1,26

Запчасть подножка нижняя левая CF 85/85CF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500103. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500103, CF0241, 1364798, 1695228, 516048, DCF133L, D707069. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка нижняя левая CF 85/85CF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.