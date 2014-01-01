Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500100 Наименование Решетка бампера \DAF CF85 Вес [кг] 5,34

Запчасть Решетка бампера Даф CF 85 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500100. У данной детали есть аналоги с номерами: CF0150, 1375876, 564004, DCF120, D707059. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.