Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500090 Наименование Кронштейн брызговика левый DAF XF95 Сторона установки слева Вес [кг] 1,975

Запчасть Кронштейн брызговика левый Даф XF 95 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500090. У данной детали есть аналоги с номерами: 1393653 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.