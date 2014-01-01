Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500030 Наименование Кронштейн подножки правый XF95 2ªS. Сторона установки справа Вес [кг] 1,45

Запчасть кронштейн подножки правый XF 95 2ªS. представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500030. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500030, XF0236, 1445564, 1605933, 516110, D707040. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки правый XF 95 2ªS. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.