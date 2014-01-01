Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500029 Наименование Кронштейн подножки левый XF95 2ªS. Сторона установки слева Вес [кг] 1,45

Запчасть кронштейн подножки левый XF 95 2ªS. представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500029. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500029, XF0237, 1445563, 1605932, 516109, D707039. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки левый XF 95 2ªS. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.