Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500019 Наименование Крыло 95 2VNT Сторона установки спереди Вес [кг] 3,54

Запчасть крыло 95 2VNT представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500019. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500019, 1312486. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло 95 2VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.