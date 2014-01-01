Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500018 Наименование Кронштейн подножки, нижний правый DAF XF Сторона установки справа Вес [кг] 2,1

Запчасть кронштейн подножки нижний правый Даф XF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500018. Применяется на ДАФ, XF95, 95XF. У данной детали есть аналоги с номерами: 1303944, 1303944, 1347132, 1347132, 18500018, 18500018, 18500018. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн подножки нижний правый Даф XF, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.