Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500015 Наименование Корпус, Подножка 18500015 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 1,13

Запчасть корпус Подножка 18500015 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500015. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150904, 18500015, 30495732, XF0240, 1295735, 1346049, 516045. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус Подножка 18500015 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.