Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500012 Наименование Решетка подножки верхняя\DAF F800-2700/95/XF95/105 Сторона установки сверху Вес [кг] 1,09

Запчасть Решетка подножки верхняя\Даф F800-2700/95/XF 95/105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500012. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500012, XF0210, 0673144, 673144, 516026, D707041, DFBODY36. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.