Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500005 Наименование Бампер DAF 95XF Вес [кг] 13,2

Запчасть Бампер Даф 95XF представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500005. У данной детали есть аналоги с номерами: 40542, XF090, 1290191, 516007, DXF100A, D707018. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.