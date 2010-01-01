Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400420 Наименование Дефлектор кабины Скания 5 R серия внутренний левый от 2010 г.в. 1856477 Вес [кг] 0,7

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