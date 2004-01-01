Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400386 Наименование Решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло) Скания R-серии (03/2004>) левая Сторона установки слева Вес [кг] 0,36

Запчасть решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло) Скания R-серии (03/2004>) левая представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400386. У данной детали есть аналоги с номерами: 10346162, 1451270, 302457, 78025, HTPRR066L, TD0852065L. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка стеклооч. (планка под лобовое стекло) Скания R-серии (03/2004>) левая, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.