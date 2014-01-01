Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400369 Наименование Каркас бампера SCANIA 6 seria Вес [кг] 30

Запчасть каркас бампера Скания 6 seria представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400369. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить каркас бампера Скания 6 seria, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.