Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400353 Наименование Кронштейн усилителя переднего бампера левый Скания R-серии (03/2004>) Сторона установки слева Вес [кг] 3,552

Запчасть кронштейн усилителя переднего бампера левый Скания R-серии (03/2004>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400353. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн усилителя переднего бампера левый Скания R-серии (03/2004>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.