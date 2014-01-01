Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400289 Наименование Бампер SCANIA R series CG,CR (10-) передний левая часть (круглые противотуманки) SAMPA Вес [кг] 3,4

Запчасть бампер Скания R Серия CG CR (10 ) передний левая часть (круглые противотуманки) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400289. У данной детали есть аналоги с номерами: 125644, 14693, 18400289, 1923744, 21419E, 300668, 40346105. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Скания R Серия CG CR (10 ) передний левая часть (круглые противотуманки) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.