Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400288 Наименование Центральная часть бампера (высокая), Scania R 6 Вес [кг] 1,3

Запчасть центральная часть бампера (высокая) Скания R 6 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400288. У данной детали есть аналоги с номерами: 123108, 125645, 14681, 14691, 18400373, 1865178, 1873209. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить центральная часть бампера (высокая) Скания R 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.