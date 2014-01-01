Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400279 Наименование Решетка радиатора R ser. V8 Вес [кг] 1,7

Запчасть решетка радиатора R ser. V8 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400279. У данной детали есть аналоги с номерами: 146130, 18400279, 1872160, M3131245, S808264, TD0952002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора R ser. V8, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.