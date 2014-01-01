Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400255 Наименование Крыло SCANIA P,R,4 series заднее средняя часть SAMPA Сторона установки сзади Вес [кг] 3,75

Запчасть крыло Скания P R 4 Серия заднее средняя часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400255. У данной детали есть аналоги с номерами: 122702, 1357601, 144520, M3130915, S808153, SCBODY54, T640082. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло Скания P R 4 Серия заднее средняя часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.