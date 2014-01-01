Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400225 Наименование Козырек солнцезащитный верхняя часть 4-ser. Вес [кг] 1,24

Запчасть козырек солнцезащитный верхняя часть 4-ser. представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400225. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400225, 122539, 123241, S8083131, S808335, 1379814, 1539870. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия козырек солнцезащитный верхняя часть 4-ser. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.