Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400210 Наименование Петля капота SCANIA Сторона установки справа Вес [кг] 1,48

Запчасть петля капота Скания представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400210. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить петля капота Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.