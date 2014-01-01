Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400187 Наименование Решетка радиатора SCANIA SAMPA Вес [кг] 1,35

Запчасть решетка радиатора Скания SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400187. У данной детали есть аналоги с номерами: 1748086, 18400187, S808152, SCR130, ZX121612. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора Скания SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.