Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400185 Наименование Дефлектор правый, Scania R CAB.CP Сторона установки справа Вес [кг] 2,97

Запчасть дефлектор правый Скания R CAB.CP представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400185. У данной детали есть аналоги с номерами: 1543609, 18400185, S808087, SCP160. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дефлектор правый Скания R CAB.CP, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.