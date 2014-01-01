Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400181 Наименование Решетка радиатора нижняя R CAB.CR Вес [кг] 11,75

Запчасть решетка радиатора нижняя R CAB.CR представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400181. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400181, SCR150, SCR153, S808146, 1536807. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора нижняя R CAB.CR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.