Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400147 Наименование Кронштейн фары правый SCANIA R/P/G/T Сторона установки справа Вес [кг] 0,47

Запчасть кронштейн фары правый Скания R/P/G/T представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400147. У данной детали есть аналоги с номерами: 100345052, 100345052, 123211, 123211, 123213, 123213, 1492258. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн фары правый Скания R/P/G/T, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.