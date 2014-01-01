Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400146 Наименование Кронштейн, Противотуманный фонарь Сторона установки слева Вес [кг] 0,46

Запчасть кронштейн Противотуманный фонарь представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400146. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400146, 123210, 123212, 1786692, 18400146, HTPRR017L, S808261. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн Противотуманный фонарь на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.