Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400145 Наименование Корпус, Фара 18400145 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 1

Запчасть корпус Фара 18400145 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400145. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400145, SCR154, 122593, 123401, S808082, 1431921, 1790007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус Фара 18400145 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.