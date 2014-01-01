Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400135 Наименование Бампер SCANIA перед Вес [кг] 2,05

Запчасть бампер Скания перед представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400135. У данной детали есть аналоги с номерами: 123100, 123109, 1431924, 1504131, 40345129, 40345130, 62434. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Скания перед, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.