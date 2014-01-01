Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400134 Наименование Заглушка противотуманной фары, наружняя L/R SC5 Вес [кг] 0,19

Запчасть заглушка противотуманной фары наружняя L/R SC5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400134. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121559, 18400134, SCR96, 123164, S808239, 1523509. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия заглушка противотуманной фары наружняя L/R SC5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.