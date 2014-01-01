Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400133 Наименование Заглушка противотуманной фары внутренняя L/R SC5 Вес [кг] 0,142

Запчасть заглушка противотуманной фары внутренняя L/R SC5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400133. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121558, 18400133, SCR97, 123165, S808238, 1523508. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия заглушка противотуманной фары внутренняя L/R SC5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.