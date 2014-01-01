Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400127 Наименование Решетка радиатора SCANIA P,R series верхняя SAMPA Вес [кг] 14,749

Запчасть решетка радиатора Скания P R Серия верхняя SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400127. У данной детали есть аналоги с номерами: 1538383, 1755594, 1880736, S808137, SCR145, SCR149. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора Скания P R Серия верхняя SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.